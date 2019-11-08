Выпуск новостей за 19:00: Пленные на Донбассе. Акция под ОПГ
В выпуске новостей за 8 ноября по состоянию на 19:00 – по официальной статистике СБУ, 227 человек находятся в плену на Донбассе. Так, один пенсионер Виталий Демьяненко всю жизнь прожил в Донецке, однако одной ночь в его дом ворвались боевики и взяли в плен. "Не допустить закрытия дел Майдана" – с таким требованием родственники героев Небесной Сотни и участники Революции Достоинства пришли под ОПУ.
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