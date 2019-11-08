Выпуск новостей за 19:00: Пленные на Донбассе. Акция под ОПГ

В выпуске новостей за 8 ноября по состоянию на 19:00 – по официальной статистике СБУ, 227 человек находятся в плену на Донбассе. Так, один пенсионер Виталий Демьяненко всю жизнь прожил в Донецке, однако одной ночь в его дом ворвались боевики и взяли в плен. "Не допустить закрытия дел Майдана" – с таким требованием родственники героев Небесной Сотни и участники Революции Достоинства пришли под ОПУ.

Также в выпуске: Украинские войска и боевики перенесли отвод сил в Петровском. Журналисты, звезды и политики проверили свою грамотность во время диктанта в прямом эфире. Из Украины за границу вывозят опасные химикаты.