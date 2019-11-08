Випуск новин за 19:00: Полонені на Донбасі. Акція під ОПУ

У випуску новин за 8 листопада станом на 19:00 – за офіційною статистикою СБУ, 227 осіб перебувають в полоні на Донбасі. Так, один пенсіонер Віталій Атаманчук усе життя прожив у Донецьку, проте однієї ночі до його домівки увірвалися бойовики і взяли в полон. "Не допустити закриття справ Майдану" – з такою вимогою родичі героїв Небесної Сотні та учасники Революції Гідності прийшли під ОПУ.

Також у випуску: Українські війська і бойовики перенесли відведення сил у Петрівському. Журналісти, зірки та політики перевірили свою грамотність під час диктанту у прямому ефірі. З України за кордон вивозять небезпечні хімікати.