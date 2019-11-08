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      СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО ДЖЕК МА В УКРАЇНІ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
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      Випуск новин за 19:00: Полонені на Донбасі. Акція під ОПУ

      Випуск новин 47 Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 листопада станом на 19:00 – за офіційною статистикою СБУ, 227 осіб перебувають в полоні на Донбасі. Так, один пенсіонер Віталій Атаманчук усе життя прожив у Донецьку, проте однієї ночі до його домівки увірвалися бойовики і взяли в полон. "Не допустити закриття справ Майдану" – з такою вимогою родичі героїв Небесної Сотні та учасники Революції Гідності прийшли під ОПУ.

      Також у випуску:

      Українські війська і бойовики перенесли відведення сил у Петрівському.

      Журналісти, зірки та політики перевірили свою грамотність під час диктанту у прямому ефірі.

      З України за кордон вивозять небезпечні хімікати.

      blog_ava
      Від куріння вейпа померли 39 людей у США та 2 людини у Великобританії
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      Теги: Українці в полоні РФ Випуск новин Євромайдан Офіс Президента Війна на Донбасі
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