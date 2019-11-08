Випуск новин за 19:00: Полонені на Донбасі. Акція під ОПУ
У випуску новин за 8 листопада станом на 19:00 – за офіційною статистикою СБУ, 227 осіб перебувають в полоні на Донбасі. Так, один пенсіонер Віталій Атаманчук усе життя прожив у Донецьку, проте однієї ночі до його домівки увірвалися бойовики і взяли в полон. "Не допустити закриття справ Майдану" – з такою вимогою родичі героїв Небесної Сотні та учасники Революції Гідності прийшли під ОПУ.
Також у випуску:
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