Выпуск новостей за 19:00: Плодотворный день в ВР. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 7 июня по состоянию на 19:00 – Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде, а также определилась с аудитором НАБУ. Двое военных погибли минувшей ночью на Востоке Украины.
Также в выпуске:
Верховная Рада уволила с должности министра финансов Александра Данилюка.
Украинский пленник Кремля Кольченко прекратил голодовку.
В Европарламенте выпустили интерактивную карту России с тюрьмами, где содержат политзаключенных.
В Киеве с моста упал кусок бетона на мужчину, который ехал в авто.
Источник: 24 канал
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