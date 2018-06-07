Выпуск новостей за 19:00: Плодотворный день в ВР. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 7 июня по состоянию на 19:00 – Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде, а также определилась с аудитором НАБУ. Двое военных погибли минувшей ночью на Востоке Украины.

Также в выпуске: Верховная Рада уволила с должности министра финансов Александра Данилюка. Украинский пленник Кремля Кольченко прекратил голодовку. В Европарламенте выпустили интерактивную карту России с тюрьмами, где содержат политзаключенных. В Киеве с моста упал кусок бетона на мужчину, который ехал в авто.