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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Випуск новин за 19:00: Плідний день у ВР. Ситуація на фронті

Випуск новин 112 Читать новость на русском

У випуску новин за 7 червня станом на 19:00 – Верховна Рада ухвалила закон про Антикорупційний суд, а також визначилася із аудитором НАБУ. Двоє військових загинуло минулої ночі на Сході України.

Також у випуску:

Верховна Рада звільнила з посади міністра фінансів Олександра Данилюка.

Український бранець Кремля Кольченко припинив голодування.

В Європарламенті випустили інтерактивну карту Росії з тюрмами, де утримують політв'язнів.

У Києві з мосту впав шматок бетону на чоловіка, який їхав у авто.

Теги: Верховна Рада Випуск новин Антикорупційний суд Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
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