Випуск новин за 19:00: Плідний день у ВР. Ситуація на фронті
У випуску новин за 7 червня станом на 19:00 – Верховна Рада ухвалила закон про Антикорупційний суд, а також визначилася із аудитором НАБУ. Двоє військових загинуло минулої ночі на Сході України.
Також у випуску:
Верховна Рада звільнила з посади міністра фінансів Олександра Данилюка.
Український бранець Кремля Кольченко припинив голодування.
В Європарламенті випустили інтерактивну карту Росії з тюрмами, де утримують політв'язнів.
У Києві з мосту впав шматок бетону на чоловіка, який їхав у авто.
Джерело: 24 канал
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