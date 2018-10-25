Выпуск новостей за 19:00: Почему на Супрун оказывается огромное давление. Поместная церковь

В выпуске новостей за 25 октября по состоянию на 19:00 – давление на Ульяну Супрун оказывается просто сумасшедшее – ее и критикуют, и дискредитируют, и пытаются высмеять, и делают все возможное, чтобы лишить должности и заменить на своего человека. Кто станет предстоятелем Украинской православной церкви, которому представитель Вселенского Патриархата торжественно вручит Томос.

Также в выпуске: Олег Сенцов получил премию Сахарова за вклад в борьбу за права человека. Почему использование оборонного бюджета Украины остается под грифом "секретно". Сторонники Московского православия готовы идти крестным ходом на Киев, чтобы "защитить" Киево-Печерскую Лавру после предоставления Украине Томоса. На Одесской таможни 300 овец уже две недели медленно умирают в фуре.