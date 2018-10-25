Випуск новин за 19:00: Чому на Супрун чиниться шалений тиск. Помісна церква
У випуску новин за 25 жовтня станом на 19:00 – тиск на Уляну Супрун чиниться просто шалений – її і критикують, і дискредитують, і намагаються висміяти та роблять усе можливе, щоб позбавити посади й замінити на свою людину. Хто стане предстоятелем Української православної церкви, якому представник Вселенського Патріархату урочисто вручить Томос.
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Джерело: 24 канал
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