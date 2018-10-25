Випуск новин за 19:00: Чому на Супрун чиниться шалений тиск. Помісна церква

У випуску новин за 25 жовтня станом на 19:00 – тиск на Уляну Супрун чиниться просто шалений – її і критикують, і дискредитують, і намагаються висміяти та роблять усе можливе, щоб позбавити посади й замінити на свою людину. Хто стане предстоятелем Української православної церкви, якому представник Вселенського Патріархату урочисто вручить Томос.

Також у випуску: Олег Сенцов отримав премію Сахарова за внесок у боротьбу за права людини. Чому використання оборонного бюджету України залишається під грифом "секретно". Прихильники Московського православ'я готові йти хресним ходом на Київ, аби "захистити" Києво-Печерську Лавру після надання Україні Томосу. На Одеській митниці 300 овець вже два тижні повільно помирають у фурі.