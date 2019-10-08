Выпуск новостей за 19:00: Почему Пашинского бросили за решетку. Перезагрузка НАПК
В выпуске новостей за 8 октября по состоянию на 19:00 – Сергея Пашинского обвиняют в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения. Однако экс-нардеп считает, что это реванш Кремля, а его защитник утверждает, что такое решение ставит под угрозу жизнь его клиента. Парламент принял закон о "перезагрузке НАПК", но вопрос, поможет ли это побороть коррупцию, остается открытым.
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Борьба за кресло мэра Киева – уже на старте. Началась она после объявления результатов парламентских выборов, а сейчас градус гонки повышается.
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