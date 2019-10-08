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      Випуск новин за 19:00: Чому Пашинського кинули за ґрати. Перезавантаження НАЗК

      Випуск новин 36 Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 жовтня станом на 19:00 – Сергія Пашинського звинувачують в умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження. Однак екснардеп вважає, що у цьому є рука Кремля, а його захисник переконує, що таке рішення ставить під загрозу життя його клієнта. Парламент ухвалив закон про "перезавантаження НАЗК", однак, питання, чи допоможе це побороти корупцію, залишається відкритим.

      Також у випуску:

      Боротьба за крісло мера Києва – вже на старті. Розпочалась вона після оголошення результатів парламентських виборів, а нині градус перегонів підвищується.

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      Теги: Випуск новин НАЗК
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