Выпуск новостей за 19:00: Почему задержали Саркози. Транспортный коллапс "Ровно – Дубно"

В выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 19:00 – во Франции задержали бывшего французского президента Николя Саркози. Причина – незаконное финансирование его избирательной кампании в 2007 году. Дорога из Ровно в Дубно полностью парализована из-за непогоды в Украине.

Также в выпуске: Бизнесмены требуют прекратить безосновательные обыски. Народным депутатам запретили носить оружие в Верховную Раду.