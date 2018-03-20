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НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018

Выпуск новостей за 19:00: Почему задержали Саркози. Транспортный коллапс "Ровно – Дубно"

Выпуск новостей 17 Читати новину українською

В выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 19:00 – во Франции задержали бывшего французского президента Николя Саркози. Причина – незаконное финансирование его избирательной кампании в 2007 году. Дорога из Ровно в Дубно полностью парализована из-за непогоды в Украине.

Также в выпуске:

Бизнесмены требуют прекратить безосновательные обыски.

Народным депутатам запретили носить оружие в Верховную Раду.

Теги: Непогода в Украине Николя Саркози Выпуск новостей Новости Франции
Источник: 24 Канал
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