Выпуск новостей за 19:00: Почему задержали Саркози. Транспортный коллапс "Ровно – Дубно"
В выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 19:00 – во Франции задержали бывшего французского президента Николя Саркози. Причина – незаконное финансирование его избирательной кампании в 2007 году. Дорога из Ровно в Дубно полностью парализована из-за непогоды в Украине.
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Источник: 24 Канал
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