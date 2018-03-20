Випуск новин за 19:00: Чому затримали Саркозі. Транспортний колапс "Рівне – Дубно"
У випуску новин за 20 березня станом на 19:00 – у Франції затримали колишнього французького президента Ніколя Саркозі. Причина – незаконне фінансування його виборчої кампанії у 2007 році. Дорога з Рівного у Дубно повністю паралізована через негоду в Україні.
Також у випуску:
Бізнесмени вимагають припинити безпідставні обшуки.
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Джерело: 24 Канал
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