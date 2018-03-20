Випуск новин за 19:00: Чому затримали Саркозі. Транспортний колапс "Рівне – Дубно"

У випуску новин за 20 березня станом на 19:00 – у Франції затримали колишнього французького президента Ніколя Саркозі. Причина – незаконне фінансування його виборчої кампанії у 2007 році. Дорога з Рівного у Дубно повністю паралізована через негоду в Україні.

Також у випуску: Бізнесмени вимагають припинити безпідставні обшуки. Народним депутатам заборонили носити зброю у Верховну Раду.