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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ СНЕГ В УКРАИНЕ
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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Выпуск новостей за 19:00: Подозреваемые в убийстве сына Соболева. Официальный курс гривны

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 декабря по состоянию на 19:00 – полиция объявила подозрение двум мужчинам, которых задержали по делу об убийстве 3-летнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. Официальный курс гривны стал уже 23,9 за доллар.

      Также в выпуске:

      Верховная Рада проголосовала за увольнение Романа Трубы.

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      Теги: Выпуск новостей Покушение на Соболева
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