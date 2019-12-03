Выпуск новостей за 19:00: Подозреваемые в убийстве сына Соболева. Официальный курс гривны

В выпуске новостей за 3 декабря по состоянию на 19:00 – полиция объявила подозрение двум мужчинам, которых задержали по делу об убийстве 3-летнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. Официальный курс гривны стал уже 23,9 за доллар.

Также в выпуске: Верховная Рада проголосовала за увольнение Романа Трубы.