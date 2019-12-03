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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ СНІГ В УКРАЇНІ
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      24 Канал Програми Випуск новин
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ СНІГ В УКРАЇНІ

      Випуск новин за 19:00: Підозрювані у вбивстві сина Соболєва. Офіційний курс гривні

      Випуск новин 39 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 грудня станом на 19:00 – поліція оголосила підозру двом чоловікам, яких затримали у справі про вбивство 3-річного сина депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва. Офіційний курс гривні став вже 23,9 за долар.

      Також у випуску:

      Верховна рада проголосувала за звільнення Романа Труби.

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      Теги: Випуск новин Замах на Соболєва
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