Випуск новин за 19:00: Підозрювані у вбивстві сина Соболєва. Офіційний курс гривні

У випуску новин за 3 грудня станом на 19:00 – поліція оголосила підозру двом чоловікам, яких затримали у справі про вбивство 3-річного сина депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва. Офіційний курс гривні став вже 23,9 за долар.

Також у випуску: Верховна рада проголосувала за звільнення Романа Труби.