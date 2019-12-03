Випуск новин за 19:00: Підозрювані у вбивстві сина Соболєва. Офіційний курс гривні
У випуску новин за 3 грудня станом на 19:00 – поліція оголосила підозру двом чоловікам, яких затримали у справі про вбивство 3-річного сина депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва. Офіційний курс гривні став вже 23,9 за долар.
Також у випуску:
Верховна рада проголосувала за звільнення Романа Труби.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі