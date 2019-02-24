20:01
24 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 MARUV ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 СЕСТРЫ АННА МАРИЯ ОПАНАСЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Навальный накопал клан зека. Единство России гарантируют верблюды
      Вєсті Кремля
      21:32, 23 февраля
      Вести. UA. Жир: Украинская копия Гитлера. Спасательная операция Бойко
      Вєсті.UA
      18:16, 23 февраля
      Элитные особняки и дорогое оружие: как живут экоинспекторы Украины
      ЦРУ
      09:00, 22 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: ЗОЖ из-под палки
      Згадати все
      22:40, 22 февраля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 MARUV ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 СЕСТРЫ АННА МАРИЯ ОПАНАСЮК

      Выпуск новостей за 19:00: Погибшие в Карпатах. Мощный шторм в Италии

      Выпуск новостей Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 февраля по состоянию на 19:00 – стали известны имена погибших туристов на горе Поп Иван Черногорский, это 26-летний Роман Беркещук и 60-летний Павел Винтонюк из Коломыи. Оба были опытными альпинистами. Мощный шторм в регионе итальянского Лацио унес жизни по меньшей мере четырех человек. В целом местныхм мчсникам поступило не менее 300 обращений о помощи.

      Также в выпуске:

      1 января 2019 года в Украине вступил в силу новый закон о трансплантации, и с тех пор медики не провели ни одной операции.

      Спикер парламента Молдовы Адриан Канду заявил, что Россия пытается вмешиваться в парламентские выборы страны.

      Украинские школьники стали героями реалити-шоу: масштабный проект снимают в учебных заведениях по всей стране.

      В России чтят память оппозиционного политика Бориса Немцова.

      blog_ava
      В оккупированном Луганске прогремел взрыв
      сегодня
      1202
      Теги: Жертвы Карпаты Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      MARUV о войне в Донбассе, "русский мир" проник в украинские выборы – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 MARUV о войне в Донбассе, "русский мир" проник в украинские выборы – топ-5 видео недели
      144
      Чи є в Україні прозора правоохоронна система: приклад Одеси
      сегодня , 19:01 Чи є в Україні прозора правоохоронна система: приклад Одеси
      Олекса Коба 232
      Письмо из Луганска: покупка аттестата Украины как способ вырваться отсюда
      сегодня , 16:01 Письмо из Луганска: покупка аттестата Украины как способ вырваться отсюда
      Ольга Черненко 2426
      Российские мины разрывались прямо в домах: боевики обстреляли Золотое и Новоалександровку
      сегодня , 13:36 Российские мины разрывались прямо в домах: боевики обстреляли Золотое и Новоалександровку
      547
      Украинцы, вы ипанулись: реакция соцсетей на победу Maruv в нацотборе на Евровидение-2019
      сегодня , 11:53 Украинцы, вы ипанулись: реакция соцсетей на победу Maruv в нацотборе на Евровидение-2019
      4943
      Выпуск новостей за 13:00: Прощание с Поплавской. Полное видео стрельбы в керченском колледже
       21 октября 2018 , 13:50
      Выпуск новостей за 13:00: ДТП с актерами "Дизель Шоу". Игры непокоренных в Сиднее
       20 октября 2018 , 13:30
      Выпуск новостей 27 октября по состоянию на 18:00
       27 октября 2015 , 18:46
      Выпуск новостей за 22:00: Резолюция ООН. Сегодня в Киеве открыли главную ёлку страны
       19 декабря 2017 , 22:55
      Выпуск новостей за 17:00: Протесты в Сербии. Закон о трансплантации
       сегодня , 18:46
      Выпуск новостей за 14:00: Скандал на Евровидении. Чтение книг на Донбассе
       22 февраля , 14:45
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук