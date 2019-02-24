Выпуск новостей за 19:00: Погибшие в Карпатах. Мощный шторм в Италии

В выпуске новостей за 24 февраля по состоянию на 19:00 – стали известны имена погибших туристов на горе Поп Иван Черногорский, это 26-летний Роман Беркещук и 60-летний Павел Винтонюк из Коломыи. Оба были опытными альпинистами. Мощный шторм в регионе итальянского Лацио унес жизни по меньшей мере четырех человек. В целом местныхм мчсникам поступило не менее 300 обращений о помощи.

Также в выпуске: 1 января 2019 года в Украине вступил в силу новый закон о трансплантации, и с тех пор медики не провели ни одной операции. Спикер парламента Молдовы Адриан Канду заявил, что Россия пытается вмешиваться в парламентские выборы страны. Украинские школьники стали героями реалити-шоу: масштабный проект снимают в учебных заведениях по всей стране. В России чтят память оппозиционного политика Бориса Немцова.