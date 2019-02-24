Випуск новин за 19:00: Загиблі у Карпатах. Потужний шторм в Італії

У випуску новин за 24 лютого станом на 19:00 – стали відомі імена загиблих туристів на горі Піп Іван-Чорногірський, це 26-річний Роман Беркещук та 60-річний Павло Вінтонюк з Коломиї. Обидва були досвідченими альпіністами. Потужний шторм в регіоні італійського Лаціо забрав життя щонайменше чотирьох людей. Загалом до місцевих надзвичайників надійшло щонайменше 300 звернень про допомогу.

Також у випуску: 1 січня 2019 року в Україні набув чинності новий закон про трансплантацію, та відтоді медики не провели жодної операції. Спікер парламенту Молдови Адріан Канду заявив, що Росія намагається втручатися у парламентські вибори країни. Українські школярі стали героями реаліті-шоу: масштабний проект знімають у навчальних закладах по всій країні. У Росії вшановують пам'ять опозиційного політика Бориса Нємцова.