Випуск новин за 19:00: Загиблі у Карпатах. Потужний шторм в Італії
У випуску новин за 24 лютого станом на 19:00 – стали відомі імена загиблих туристів на горі Піп Іван-Чорногірський, це 26-річний Роман Беркещук та 60-річний Павло Вінтонюк з Коломиї. Обидва були досвідченими альпіністами. Потужний шторм в регіоні італійського Лаціо забрав життя щонайменше чотирьох людей. Загалом до місцевих надзвичайників надійшло щонайменше 300 звернень про допомогу.
Також у випуску:
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