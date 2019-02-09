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      Выпуск новостей за 19:00: Погибший боец на Донбассе. Акция "Кто заказал Гандзюк"

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 января по состоянию на 19:00 – от пули снайпера вблизи Авдеевской промзоны погиб тридцатилетний боец с 93-й бригады Игорь Наконечный. На встречу кандидата в президенты Юлии Тимошенко с избирателями пришли активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" с требованием отстранить от должности председателя Херсонского облсовета Владислава Мангеру.

      Также в выпуске:

      В немецком Нюрнберге на аукционе продадут пять пейзажей, вероятно, авторства Адольфа Гитлера.

      В Париже снова протесты желтых жилетов, те устраивают погромы и вступают в столкновения с полицейскими в центре французской столицы.

      Привлечь внимание президента к расследованию убийства Екатерины Гандзюк хотели и на встрече с Петром Порошенко на форуме "Открытый диалог", туда пришел активист Николай Выговский с плакатом.

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      Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей Жертвы Екатерина Гандзюк
      Источник: 24 канал
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