Випуск новин за 19:00: Загиблий боєць на Донбасі. Акція "Хто замовив Гандзюк"

У випуску новин за 9 січня станом на 19:00 – від кулі снайпера поблизу Авдіївської промзони загинув тридцятирічний боєць з 93-ї бригади Ігор Наконечний. На зустріч кандидатки у президенти Юлії Тимошенко з виборцями прийшли активісти ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" з вимогою відсторонити від посади голову Херсонської облради та, ймовірно, вже екс-члена "Батьківщини" Владислава Мангера.

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У німецькому Нюрнберзі на аукціоні продадуть п'ять пейзажів, ймовірно, авторства Адольфа Гітлера.

У Парижі знову протести жовтих жилетів, ті влаштовують погроми та вступають у сутички з поліцейськими у центрі французької столиці.

Привернути увагу президента до розслідування вбивства Катерини Гандзюк хотіли і на зустрічі з Петром Порошенком на форумі "Відкритий діалог", туди прийшов активіст Микола Виговський з плакатом.