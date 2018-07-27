Выпуск новостей за 19:00: Походка УПЦ МП. Принципиальный отказ Свитолиной

В выпуске новостей за 27 июля по состоянию на 19:00 – Киев перекрыт, фотографии Николая II и деньги за веру, верующие Московского патриархата сегодня прошлись шествием в честь 1030-летия крещения Киевской Руси. У Свитолиной, которая недавно выиграла престижный теннисный турнир в Риме, были все шансы победить и в России. Но ехать в страну-агрессор украинка отказалась.

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