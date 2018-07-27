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РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 19:00: Хода УПЦ МП. Принципова відмова Світоліної

Випуск новин 128 Читать новость на русском

У випуску новин за 27 липня станом на 19:00 – перекритий Київ, фотографії Миколи II і гроші за віру, віряни Московського патріархату сьогодні пройшлися ходою на честь 1030-річчя хрещення Київської Русі. У Світоліної, яка нещодавно виграла престижний тенісний турнір у Римі, були всі шанси перемогти і в Росії. Але їхати до країни-агресора українка відмовилася.

Також у випуску:

ДТП у Вінниці.

Швидкісний контроль на дорогах.

Куди витратять 250 мільйонів доларів від США.

Теги: Випуск новин Новини України УПЦ МП Еліна Світоліна Річниця Хрещення Русі
Джерело: 24 канал
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