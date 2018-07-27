Випуск новин за 19:00: Хода УПЦ МП. Принципова відмова Світоліної

У випуску новин за 27 липня станом на 19:00 – перекритий Київ, фотографії Миколи II і гроші за віру, віряни Московського патріархату сьогодні пройшлися ходою на честь 1030-річчя хрещення Київської Русі. У Світоліної, яка нещодавно виграла престижний тенісний турнір у Римі, були всі шанси перемогти і в Росії. Але їхати до країни-агресора українка відмовилася.

Також у випуску: ДТП у Вінниці. Швидкісний контроль на дорогах. Куди витратять 250 мільйонів доларів від США.