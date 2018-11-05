Выпуск новостей за 19:00: Покушения на активистов. Упрощение регистрации места жительства

В выпуске новостей за 5 ноября по состоянию на 19:00 – за неполных 9 месяцев в Украине более полусотни раз нападали на активистов, а это втрое больше, чем за аналогичный период 2017 года. В парламент подали законопроект, который позволит регистрироваться в квартире совсем просто – лишь уведомив электронным письмом регистраторов.

Также в выпуске: Смерть Екатерины Гандзюк: куда движется дело.