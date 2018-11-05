Випуск новин за 19:00: Замахи на активістів. Спрощення реєстрації місця проживання
У випуску новин за 5 листопада станом на 19:00 – за неповних 9 місяців в Україні понад півсотні разів нападали на активістів, а це втричі більше, ніж за аналогічний період 2017 року. У парламент подали законопроект, який дозволить реєструватись у помешканні зовсім просто – лише повідомивши електронним листом реєстраторів.
Також у випуску:
Смерть Катерини Гандзюк: куди рухається справа.
Джерело: 24 канал
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