Випуск новин за 19:00: Замахи на активістів. Спрощення реєстрації місця проживання

У випуску новин за 5 листопада станом на 19:00 – за неповних 9 місяців в Україні понад півсотні разів нападали на активістів, а це втричі більше, ніж за аналогічний період 2017 року. У парламент подали законопроект, який дозволить реєструватись у помешканні зовсім просто – лише повідомивши електронним листом реєстраторів.

Також у випуску: Смерть Катерини Гандзюк: куди рухається справа.