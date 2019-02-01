Выпуск новостей за 19:00: Политический популизм. Расследование насчет экспресса в " Борисполь"
В выпуске новостей по 1 февраля по состоянию на 19:00 – журналисты узнали, почему украинцы симпатизируют и доверяют политикам популистам. Полиция расследует хищение 20 миллионов гривен во время строительства экспресса в "Борисполь".
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Увольнение Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания обрастает новыми подробностями, хотя официальной версией назвали нарушение норм контракта, кое-кто убежден, что решение политическое.
Источник: 24 канал
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