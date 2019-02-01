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      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      Випуск новин за 19:00: Політичний популізм. Розслідування щодо експресу до "Борисполя"

      Випуск новин 15 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 лютого станом на 19:00 – журналісти дізналися, чому українці симпатизують та довіряють політикам популістам. Поліція розслідує розкрадання 20 мільйонів гривень під час будівництва експреса до "Борисполя".

      Також у випуску:

      Звільнення Зураба Аласанія з голови правління Суспільного мовлення обростає новими подробицями, хоча офіційною версією назвали порушення норм контракту, дехто переконаний, що рішення політичне. 

      Теги: Президентські вибори 2019 Випуск новин Укрзалізниця
      Джерело: 24 канал
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