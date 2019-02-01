Випуск новин за 19:00: Політичний популізм. Розслідування щодо експресу до "Борисполя"
У випуску новин за 1 лютого станом на 19:00 – журналісти дізналися, чому українці симпатизують та довіряють політикам популістам. Поліція розслідує розкрадання 20 мільйонів гривень під час будівництва експреса до "Борисполя".
Також у випуску:
Звільнення Зураба Аласанія з голови правління Суспільного мовлення обростає новими подробицями, хоча офіційною версією назвали порушення норм контракту, дехто переконаний, що рішення політичне.
Джерело: 24 канал
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