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      Выпуск новостей за 19:00: Помощники нардепов. Протесты в России

      Выпуск новостей 70 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 сентября по состоянию на 19:00 – народные депутаты набирают помощников, некоторые успели оскандалиться. Кто и кому из парламентариев будет помогать работать над законами – выясняли журналисты 24 канала. Мэром российского города Элиста назначили экс-руководителя так называемой "ДНР " Дмитрия Трапезникова. Назначение вызвало возмущение горожан: собираются на акцию протеста.

      Также в выпуске:

      Украинские военные нанесли мощный огневой удар по позициям пророссийских боевиков на Донбассе.

      Работники ГСЧС спасли пятерых паломников-хасидов в Умани: на чердаке дома, который они арендовали на время празднования иудейского Нового года, вспыхнул пожар.

      В Украине отмечают 78 годовщину трагедии в Бабьем Яру. По данным историков, в течение 29-30 сентября 1941 года там расстреляли 34 тысячи евреев.

      Во Львове с карнавала в тридцатый раз стартовал театральный фестиваль "Золотой лев".

       

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      Теги: Новости Украины Новости России Выпуск новостей Верховная Рада Протесты
      Источник: 24 канал
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