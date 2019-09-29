Выпуск новостей за 19:00: Помощники нардепов. Протесты в России
В выпуске новостей за 29 сентября по состоянию на 19:00 – народные депутаты набирают помощников, некоторые успели оскандалиться. Кто и кому из парламентариев будет помогать работать над законами – выясняли журналисты 24 канала. Мэром российского города Элиста назначили экс-руководителя так называемой "ДНР " Дмитрия Трапезникова. Назначение вызвало возмущение горожан: собираются на акцию протеста.
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