Випуск новин за 19:00: Помічники нардепів. Протести в Росії

У випуску новин за 29 вересня станом на 19:00 – народні депутати набирають собі помічників, деякі вже навіть встигли оскандалилися. Тож хто і кому з парламентарів допомагатиме працювати над законами – з'ясовували журналісти 24 каналу. Мером російського міста Еліста призначили ексватажка так званої "ДНР" Дмитра Трапєзнікова. Призначення викликало обурення містян: вони збираються на акцію протесту.

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