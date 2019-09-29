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      Випуск новин за 19:00: Помічники нардепів. Протести в Росії

      Випуск новин 44 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 вересня станом на 19:00 – народні депутати набирають собі помічників, деякі вже навіть встигли оскандалилися. Тож хто і кому з парламентарів допомагатиме працювати над законами – з'ясовували журналісти 24 каналу. Мером російського міста Еліста призначили ексватажка так званої "ДНР" Дмитра Трапєзнікова. Призначення викликало обурення містян: вони збираються на акцію протесту.

      Також у випуску: 

      Українські військові завдали потужного вогневого удару по позиціях проросійських бойовиків на Донбасі.

      Працівники ДСНС врятували п'ятьох паломників-хасидів в Умані: на горищі помешкання, яке вони винайняли на час святкування юдейського Нового року, спалахнула пожежа.

      В Україні відзначають 78 роковини трагедії у Бабиному Яру. За даними істориків, протягом 29-30 вересня 1941 року там розстріляли 34 тисяч євреїв.

      У Львові з карнавалу утридцяте стартував театральний фестиваль "Золотий лев".

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Росії Випуск новин Протести Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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