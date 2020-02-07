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      Выпуск новостей за 19:00: Поправки в законопроект о земле. Прослушивание в соцсетях

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 февраля по состоянию на 19:00 – Рада рассмотрела лишь 216 поправок законопроекта о рынке земли из четырех тысяч. На рассмотрение остальных – уйдут месяцы. Эксперты советуют быть осторожным с тем, какие сайты посещаете и что лайкаете, а также не оставлять свои персональные данные на сомнительных сайтах.

      Также в выпуске:

      Киев находится на третьем месте по уровню пробок в Европе и на 12 в мире. Проанализировали более 400 крупных городов, хуже только в Москве и Стамбуле.

       

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      Теги: Соцсети Рынок земли Выпуск новостей
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