Выпуск новостей за 19:00: Поправки в законопроект о земле. Прослушивание в соцсетях

В выпуске новостей за 7 февраля по состоянию на 19:00 – Рада рассмотрела лишь 216 поправок законопроекта о рынке земли из четырех тысяч. На рассмотрение остальных – уйдут месяцы. Эксперты советуют быть осторожным с тем, какие сайты посещаете и что лайкаете, а также не оставлять свои персональные данные на сомнительных сайтах.

Также в выпуске: Киев находится на третьем месте по уровню пробок в Европе и на 12 в мире. Проанализировали более 400 крупных городов, хуже только в Москве и Стамбуле.