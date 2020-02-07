Випуск новин за 19:00: Правки до законопроєкту про землю. Прослуховування у соцмережах
У випуску новин за 7 лютого станом на 19:00 – рада розглянула лише 216 правок законопроєкту про ринок землі із чотирьох тисяч. На розгляд решти – підуть місяці. Експерти радять бути обережним з тим, які сайти відвідуєте і що лайкаєте, а також не залишати свої персональні дані на сумнівних сайтах.
Також у випуску:
Київ перебуває на третьому місці за рівнем заторів у Європі і на 12 у світі. Проаналізували понад 400 великих міст, гірше лише у Москві та Стамбулі.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі