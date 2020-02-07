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      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ
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      Випуск новин за 19:00: Правки до законопроєкту про землю. Прослуховування у соцмережах

      Випуск новин 15 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 лютого станом на 19:00 – рада розглянула лише 216 правок законопроєкту про ринок землі із чотирьох тисяч. На розгляд решти – підуть місяці. Експерти радять бути обережним з тим, які сайти відвідуєте і що лайкаєте, а також не залишати свої персональні дані на сумнівних сайтах.

      Також у випуску:

      Київ перебуває на третьому місці за рівнем заторів у Європі і на 12 у світі. Проаналізували понад 400 великих міст, гірше лише у Москві та Стамбулі.

       

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      Теги: Випуск новин Ринок землі Соцмережі
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