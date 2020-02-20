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      ВОЗВРАЩЕНИЕ УКРАИНЦЕВ ИЗ КИТАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО
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      Выпуск новостей за 19:00: Последствия обстрелов под Золотым. Задержание дипломата в Закарпатье

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 февраля по состоянию на 19:00 – из-за обстрелов боевиков обесточена больница в Попасной. Без света остались также и несколько домов гражданских. На Закарпатье мужчина с удостоверением почетного консула одной из балтийских стран неустановленного образца пытался незаконно перевезти через границу более шести с половиной тысяч пачек сигарет.

      Также в выпуске:

      В Панаме правоохранители нашли подводную лодку с пятью тоннами кокаина на борту.

      На протесты людей против размещения эвакуированных украинцев из Уханя в Новых Санжарах отреагировал Владимир Зеленский.

      Жители Новых Санжар до сих пор блокируют въезд в санаторий. Они против того, чтобы эвакуированные украинцы проводили карантин на Полтавщине.

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      Теги: Новости Закарпатья Война на Донбассе Выпуск новостей
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