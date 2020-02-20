Випуск новин за 19:00: Наслідки обстрілів на Золотому. Затримання дипломата на Закарпатті

У випуску новин за 20 лютого станом на 19:00 – через обстріли бойовиків знеструмлено лікарню в Попасній. Без світла залишились також і кілька будинків цивільних. На Закарпатті чоловік з посвідченням почесного консула однієї з балтійських країн невстановленого зразка намагався незаконно перевезти через кордон понад шість з половиною тисяч пачок цигарок.

Також у випуску: У Панамі правоохоронці знайшли підводний човен із п'ятьма тоннами кокаїну на борту. На протести людей проти розміщення евакуйованих українців з Уханя у Нових Санжарах відреагував Володимир Зеленський. Мешканці Нових Санжарів досі блокують в'їзд до санаторію. Вони проти того, щоб евакуйовані українці проводили карантин на Полтавщині.