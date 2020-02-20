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      ПОВЕРНЕННЯ УКРАЇНЦІВ З КИТАЮ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО
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      Випуск новин за 19:00: Наслідки обстрілів на Золотому. Затримання дипломата на Закарпатті

      Випуск новин -

      У випуску новин за 20 лютого станом на 19:00 – через обстріли бойовиків знеструмлено лікарню в Попасній. Без світла залишились також і кілька будинків цивільних. На Закарпатті чоловік з посвідченням почесного консула однієї з балтійських країн невстановленого зразка намагався незаконно перевезти через кордон понад шість з половиною тисяч пачок цигарок.

      Також у випуску:

      У Панамі правоохоронці знайшли підводний човен із п'ятьма тоннами кокаїну на борту.

      На протести людей проти розміщення евакуйованих українців з Уханя у Нових Санжарах відреагував Володимир Зеленський.

      Мешканці Нових Санжарів досі блокують в'їзд до санаторію. Вони проти того, щоб евакуйовані українці проводили карантин на Полтавщині.

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      Теги: Новини Закарпаття Війна на Донбасі Випуск новин
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