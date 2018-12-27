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      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ

      Выпуск новостей за 19:00: Последствия "праздничного состояния". Роль рекламы в Украине

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 декабря по состоянию на 19:00 – в Украине начинаются две недели праздников, и большинство вопросов начнут замораживаться на этот срок. Тем временем украинские военные и дальше будут защищать границы Украины, а украинские моряки остаются в плену РФ. Любой акции в Украине нужна "реклама", ведь украинская власть игнорирует протесты, которые не несут за собой огласку.

      Также в выпуске:

      Как украинские политики вкладывают миллионы в рекламу.

      "Эффект бабочки" существует: как каждый человек может влиять на масштабные и исторические события.

      Акция поддержки украинских моряков: украсьте елку бумажным корабликом.

      Теги: Украинцы в плену РФ Реклама Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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