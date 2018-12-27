Выпуск новостей за 19:00: Последствия "праздничного состояния". Роль рекламы в Украине

В выпуске новостей за 27 декабря по состоянию на 19:00 – в Украине начинаются две недели праздников, и большинство вопросов начнут замораживаться на этот срок. Тем временем украинские военные и дальше будут защищать границы Украины, а украинские моряки остаются в плену РФ. Любой акции в Украине нужна "реклама", ведь украинская власть игнорирует протесты, которые не несут за собой огласку.

Также в выпуске: Как украинские политики вкладывают миллионы в рекламу. "Эффект бабочки" существует: как каждый человек может влиять на масштабные и исторические события. Акция поддержки украинских моряков: украсьте елку бумажным корабликом.