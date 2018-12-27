Випуск новин за 19:00: Наслідки "святкового стану". Роль реклами в Україні
У випуску новин за 27 грудня станом на 19:00 – в Україні починаються два тижні свят, і більшість питань почнуть заморожуватись на цей термін. Тим часом українські військові і далі боронитимуть кордони України, а українські моряки залишатимуться в полоні РФ. Будь-якій акції в Україні потрібна "реклама", адже українська влада ігнорує протести, які не несуть за собою розголосу.
Також у випуску:
Як українські політики вкладають мільйони у рекламу.
"Ефект метелика" існує: як кожна людина може впливати на масштабні та історичні події.
Акція підтримки українських моряків: прикрасьте ялинку паперовим корабликом.
Джерело: 24 канал
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