Випуск новин за 19:00: Наслідки "святкового стану". Роль реклами в Україні

У випуску новин за 27 грудня станом на 19:00 – в Україні починаються два тижні свят, і більшість питань почнуть заморожуватись на цей термін. Тим часом українські військові і далі боронитимуть кордони України, а українські моряки залишатимуться в полоні РФ. Будь-якій акції в Україні потрібна "реклама", адже українська влада ігнорує протести, які не несуть за собою розголосу.

Також у випуску: Як українські політики вкладають мільйони у рекламу. "Ефект метелика" існує: як кожна людина може впливати на масштабні та історичні події. Акція підтримки українських моряків: прикрасьте ялинку паперовим корабликом.