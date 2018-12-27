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      НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ

      Випуск новин за 19:00: Наслідки "святкового стану". Роль реклами в Україні

      Випуск новин 28 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 грудня станом на 19:00 – в Україні починаються два тижні свят, і більшість питань почнуть заморожуватись на цей термін. Тим часом українські військові і далі боронитимуть кордони України, а українські моряки залишатимуться в полоні РФ. Будь-якій акції в Україні потрібна "реклама", адже українська влада ігнорує протести, які не несуть за собою розголосу.

      Також у випуску:

      Як українські політики вкладають мільйони у рекламу.

      "Ефект метелика" існує: як кожна людина може впливати на масштабні та історичні події.

      Акція підтримки українських моряків: прикрасьте ялинку паперовим корабликом.

      Теги: Випуск новин Реклама Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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