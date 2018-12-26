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      Выпуск новостей за 19:00: Последствия военного положения. Кремлевские антиукраинские санкции

      Выпуск новостей 21 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 декабря по состоянию на 19:00 – "месячник" военного положения отбыли, сегодня в 14:00 истек срок введенных Верховным Главнокомандующим Петром Порошенко разнообразных усилений. Накануне российский премьер Дмитрий Медведев презентовал вторую часть кремлевских антиукраинских санкций.

      Также в выпуске:

      Итоги 2018 года в Украине и мире.

      Теги: Украина – Россия Военное положение в Украине Санкции России против Украины Санкции Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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