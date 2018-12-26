Выпуск новостей за 19:00: Последствия военного положения. Кремлевские антиукраинские санкции
В выпуске новостей за 26 декабря по состоянию на 19:00 – "месячник" военного положения отбыли, сегодня в 14:00 истек срок введенных Верховным Главнокомандующим Петром Порошенко разнообразных усилений. Накануне российский премьер Дмитрий Медведев презентовал вторую часть кремлевских антиукраинских санкций.
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Источник: 24 канал
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