Выпуск новостей за 19:00: Последствия военного положения. Кремлевские антиукраинские санкции

В выпуске новостей за 26 декабря по состоянию на 19:00 – "месячник" военного положения отбыли, сегодня в 14:00 истек срок введенных Верховным Главнокомандующим Петром Порошенко разнообразных усилений. Накануне российский премьер Дмитрий Медведев презентовал вторую часть кремлевских антиукраинских санкций.

Также в выпуске: Итоги 2018 года в Украине и мире.