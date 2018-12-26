Випуск новин за 19:00: Наслідки воєнного стану. Кремлівські антиукраїнські санкції

У випуску новин за 26 грудня станом на 19:00 – "місячник" воєнного стану відбули, сьогодні о 14:00 сплив термін запроваджених Верховним Головнокомандувачем Петром Порошенком різноманітних посилень. Напередодні російський прем’єр Дмитро Медвєдєв презентував другу частину кремлівських антиукраїнських санкцій.

Також у випуску: Підсумки 2018 року в Україні та світі.