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      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 19:00: Потери на фронте. Митинг в России

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 апреля по состоянию на 19:00 – за сегодня в штабе ООС зафиксировали три нарушения режима тишины. В результате погиб 1 украинский военнослужащий, еще 2 – получили ранения. Примерно две тысячи россиян вышли на митинг во Владикавказе против карантина.

      Также в выпуске:

      В Житомирской области локализованы два из четырех активных очагов пожара, в зоне отчуждения – один.

      Второй смертельный случай коронавирсу зафиксировали на Харьковщине. Там умерла 70-летняя женщина из города Высокополье.

      В провинции Новая Шотландия в Канаде вооруженный 51-летний мужчина переоделся в полицейского, поехал по домам горожан и застрелил по меньшей мере 16 человек.

      Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей
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