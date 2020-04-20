Выпуск новостей за 19:00: Потери на фронте. Митинг в России
В выпуске новостей за 20 апреля по состоянию на 19:00 – за сегодня в штабе ООС зафиксировали три нарушения режима тишины. В результате погиб 1 украинский военнослужащий, еще 2 – получили ранения. Примерно две тысячи россиян вышли на митинг во Владикавказе против карантина.
Также в выпуске:
В Житомирской области локализованы два из четырех активных очагов пожара, в зоне отчуждения – один.
Второй смертельный случай коронавирсу зафиксировали на Харьковщине. Там умерла 70-летняя женщина из города Высокополье.
В провинции Новая Шотландия в Канаде вооруженный 51-летний мужчина переоделся в полицейского, поехал по домам горожан и застрелил по меньшей мере 16 человек.
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