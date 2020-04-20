Випуск новин за 19:00: Втрати на фронті. Мітинг у Росії
У випуску новин за 20 квітня станом на 19:00 – за сьогодні в штабі ООС зафіксували три порушення режиму тиші. В результаті, загинув 1 український віськовий, ще 2 - отримали поранення. Приблизно дві тисячі росіян вийшли на мітинг у Владикавказі проти карантину.
Також у випуску:
У Житомирській області локалізували два з чотирьох активних осередків пожежі, у Зоні відчуження – один.
Другий смертельний випадок коронавірсу зафіксували на Харківщині. Там померла 70-річна жінка з містечка Високопілля.
У провінції Нова Шотландія в Канаді озброєний 51-річний чоловік перевдягнувся в поліцейського, поїхав по будинках містян та застрелив щонайменше 16 людей.
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