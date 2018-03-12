Выпуск новостей за 19:00: Повышение тарифов на электроэнергию. Неприкосновенность Бакулина
Выпуск новостей 20:13, сегодня 32 Читати новину українською
В выпуске новостей за 12 марта по состоянию на 19:00 – с 1 апреля резко повысятся цены на поставку электроэнергии, в связи с введением RAB-тарифов. Верховная Рада Украины может рассмотреть снятие неприкосновенности с народного депутата от фракции "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина в ближайшее время.
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Источник: 24 Канал
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