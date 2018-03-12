Випуск новин за 19:00: Підвищення тарифів на електроенергію. Недоторканість Бакуліна
Випуск новин 20:10, сьогодні 84 Читать новость на русском
У випуску новин за 12 березня станом на 19:00 – з 1 квітня різко підвищаться ціни на постачання електроенергії, у зв'язку з введенням RAB-тарифів. Верховна Рада України може розглянути зняття недоторканності з народного депутата від фракції "Опозиційного блоку" Євгена Бакуліна найближчим часом.
Також у випуску:
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Синоптики прогнозують дощ і ветер на Сході України.
Подання на звільнення Гонтаревої розглянуть у четвер.
Джерело: 24 Канал
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