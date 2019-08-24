Выпуск новостей за 19:00: Поздравления мировых лидеров. День Независимости на передовой

В выпуске новостей за 24 августа по состоянию на 19:00 – на войне нет ни выходных, ни праздников. Круглосуточно ребята стоят на страже, ведь от врага можно ожидать чего угодно. Ночью устроили провокацию из гранатомета по нашим армейцам у Марьинки. Украина отмечает 28-ю годовщину Дня Независимости. По этому случаю мировые лидеры направляют поздравления украинцам и президенту Владимиру Зеленскому.

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На саммит "Большой семерки" в следующем году целесообразно пригласить в качестве гостя Украину. В то же время, возвращение России к встрече мировых лидеров – недопустимо. Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск на саммите G7 во французской Биаррице.

В Батурине накануне праздновали не только День флага, День Независимости, но и 350 лет со времени основания гетманской резиденции.