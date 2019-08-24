21:14
24 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА САМІТ G7
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: За що вибачається Кадиров. Радіація у Росії
      Вєсті Кремля
      17:31, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Луценко "розвіяв" міфи про Порошенка. Куди мітить Вакарчук
      Вєсті.UA
      17:08, сьогодні
      Хто і за скільки розпродує державні кораблі: резонансне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 23 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА САМІТ G7

      Випуск новин за 19:00: Вітання світових лідерів. День Незалежності на передовій

      Випуск новин 53 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 серпня станом на 19:00 – на війні немає ні вихідних, ні свят. Цілодобово хлопці стоять на сторожі, адже від ворога можна чекати чого завгодно. Вночі влаштували провокацію з гранатомету по наших армійцях біля Мар'їнки. Україна відзначає 28-му річницю Дня Незалежності. З цієї нагоди світові лідери надсилають привітання українцям та президенту Володимиру Зеленському.

      Також у випуску:

      На саміт "Великої сімки" наступного року доцільно запросити у якості гостя Україну. Водночас, повернення Росії до зустрічі світових лідерів – неприпустиме. Про це заявив президент Європейської ради Дональд Туск на саміті G7 у французькій Біарріці.

      У Батурині напередодні святкували не лише День прапора, День Незалежності, а й 350 років із часу заснування гетьманської резиденції.

      blog_ava
      Танці з зірками 2019: всі учасники третього сезону популярного шоу
      сьогодні
      16966
      Теги: День Незалежності Війна на Донбасі Випуск новин
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Динамо – Олімпік: онлайн-трансляція матчу УПЛ
      сьогодні , 20:32 Динамо – Олімпік: онлайн-трансляція матчу УПЛ
      387
      Стало здаватися, що в праве вухо забивають цвях, – боєць ЗСУ
      сьогодні , 19:00 Стало здаватися, що в праве вухо забивають цвях, – боєць ЗСУ
      Повернись живим 1471
      Грандіозне відкриття театрального сезону: чим дивуватиме Нацопера
      сьогодні , 16:00 Грандіозне відкриття театрального сезону: чим дивуватиме Нацопера
      Національна опера України 321
      День Незалежності у мережі: українці публікують яскраві фото
      сьогодні , 13:10 День Незалежності у мережі: українці публікують яскраві фото
      702
      Як називати жителів різних міст України: від Горішніх Плавнів до Кривого Рогу
      сьогодні , 12:00 Як називати жителів різних міст України: від Горішніх Плавнів до Кривого Рогу
      Говори українською! 1079
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук