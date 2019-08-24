Випуск новин за 19:00: Вітання світових лідерів. День Незалежності на передовій

У випуску новин за 24 серпня станом на 19:00 – на війні немає ні вихідних, ні свят. Цілодобово хлопці стоять на сторожі, адже від ворога можна чекати чого завгодно. Вночі влаштували провокацію з гранатомету по наших армійцях біля Мар'їнки. Україна відзначає 28-му річницю Дня Незалежності. З цієї нагоди світові лідери надсилають привітання українцям та президенту Володимиру Зеленському.

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На саміт "Великої сімки" наступного року доцільно запросити у якості гостя Україну. Водночас, повернення Росії до зустрічі світових лідерів – неприпустиме. Про це заявив президент Європейської ради Дональд Туск на саміті G7 у французькій Біарріці.

У Батурині напередодні святкували не лише День прапора, День Незалежності, а й 350 років із часу заснування гетьманської резиденції.