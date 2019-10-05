Выпуск новостей за 19:00: Пожар в Киеве. Новые детали относительно импичмента Трампа

В выпуске новостей за 5 октября по состоянию на 19:00 – в центре Киева горит жилой дом. Известно, что это происходит на улице Шота Руставели и там находится несколько пожарных машин. Демократы требуют у Дональда Трампа дополнительных документов в рамках расследования относительно импичмента.

Также в выпуске: Враг продолжает атаковать наших военных на Донбассе – 32 обстрела за сутки, один украинский воин погиб и еще двое получили ранения. Центральная избирательная комиссия вернет деньги партиям на предвыборную кампанию. Почти 17 тысяч бегунов, как из Украины, так и из 58-ми стран мира, собрались в Киеве, чтобы испытать себя и установить новые рекорды.

Источник: 24 канал