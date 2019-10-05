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      Випуск новин за 19:00: Пожежа у Києві. Нові деталі щодо імпічменту Трампа

      Випуск новин 19 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 жовтня станом на 19:00 – у центрі Києва палає житловий будинок. Відомо, що це відбувається на вулиці Шота Руставелі і там перебуває кілька пожежних машин. Демократи вимагають у Дональда Трампа додаткових документів у рамках розслідування щодо імпічменту.

      Також у випуску:

      Ворог продовжує атакувати наших військових на Донбасі – 32 обстріли за добу, один український воїн загинув і ще двоє отримали поранення.

      Центральна виборча комісія поверне гроші партіям за передвиборчу кампанію.

      Майже 17 тисяч бігунів, як з України так і з 58-ми країн світу зібралися у Києві, аби випробувати себе та встановити нові рекорди.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Пожежа Імпічмент Трампа
      Джерело: 24 канал
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