Випуск новин за 19:00: Пожежа у Києві. Нові деталі щодо імпічменту Трампа
У випуску новин за 5 жовтня станом на 19:00 – у центрі Києва палає житловий будинок. Відомо, що це відбувається на вулиці Шота Руставелі і там перебуває кілька пожежних машин. Демократи вимагають у Дональда Трампа додаткових документів у рамках розслідування щодо імпічменту.
Також у випуску:
Ворог продовжує атакувати наших військових на Донбасі – 32 обстріли за добу, один український воїн загинув і ще двоє отримали поранення.
Центральна виборча комісія поверне гроші партіям за передвиборчу кампанію.
Майже 17 тисяч бігунів, як з України так і з 58-ми країн світу зібралися у Києві, аби випробувати себе та встановити нові рекорди.
Джерело: 24 канал
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