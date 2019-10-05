Випуск новин за 19:00: Пожежа у Києві. Нові деталі щодо імпічменту Трампа

У випуску новин за 5 жовтня станом на 19:00 – у центрі Києва палає житловий будинок. Відомо, що це відбувається на вулиці Шота Руставелі і там перебуває кілька пожежних машин. Демократи вимагають у Дональда Трампа додаткових документів у рамках розслідування щодо імпічменту.

Також у випуску: Ворог продовжує атакувати наших військових на Донбасі – 32 обстріли за добу, один український воїн загинув і ще двоє отримали поранення. Центральна виборча комісія поверне гроші партіям за передвиборчу кампанію. Майже 17 тисяч бігунів, як з України так і з 58-ми країн світу зібралися у Києві, аби випробувати себе та встановити нові рекорди.

Джерело: 24 канал