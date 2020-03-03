Выпуск новостей за 19:00: Правила для предотвращения коронавируса. Отставка Рябошапки
В выпуске новостей за 3 марта по состоянию на 19:00 – статистика свидетельствует, что обычный грипп для людей гораздо страшнее, чем коронавирус. Однако украинцев просят соблюдать правила гигиены и часто мыть руки с мылом в течение 20-30 секунд. Это, уверяют медики, поможет уменьшить шансы заражения. По данным СМИ, на внеочередном заседании Рады могут уволить генерального прокурора Рябошапку.
Также в выпуске:
В Россию отныне можно поехать только при наличии загранпаспорта.
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