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      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ РУСЛАН РЯБОШАПКА

      Выпуск новостей за 19:00: Правила для предотвращения коронавируса. Отставка Рябошапки

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 марта по состоянию на 19:00 – статистика свидетельствует, что обычный грипп для людей гораздо страшнее, чем коронавирус. Однако украинцев просят соблюдать правила гигиены и часто мыть руки с мылом в течение 20-30 секунд. Это, уверяют медики, поможет уменьшить шансы заражения. По данным СМИ, на внеочередном заседании Рады могут уволить генерального прокурора Рябошапку.

      Также в выпуске:

      В Россию отныне можно поехать только при наличии загранпаспорта.

      Сколько людей заболели вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта
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      Теги: Верховная Рада Новое правительство Руслан Рябошапка Pro новости Выпуск новостей
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