Выпуск новостей за 19:00: Правила для предотвращения коронавируса. Отставка Рябошапки

В выпуске новостей за 3 марта по состоянию на 19:00 – статистика свидетельствует, что обычный грипп для людей гораздо страшнее, чем коронавирус. Однако украинцев просят соблюдать правила гигиены и часто мыть руки с мылом в течение 20-30 секунд. Это, уверяют медики, поможет уменьшить шансы заражения. По данным СМИ, на внеочередном заседании Рады могут уволить генерального прокурора Рябошапку.

Также в выпуске: В Россию отныне можно поехать только при наличии загранпаспорта.