Випуск новин за 19:00: Правила для запобігання коронавірусу. Відставка Рябошапки
У випуску новин за 3 березня станом на 19:00 – статистика свідчить, що звичайний грип для людей значно страшніший, ніж коронавірус. Однак українців просять дотримуватись правил гігієни та часто мити руки з милом упродовж 20-30 секунд. Це, запевняють медики, допоможе зменшити шанси зараження. За даними ЗМІ, на позачерговому засіданні Ради можуть звільнити генерального прокурора Руслана Рябошапку.
Також у випуску:
В Росію відтепер можна поїхати лише за наявності закордонного паспорта.
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