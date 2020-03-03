Випуск новин за 19:00: Правила для запобігання коронавірусу. Відставка Рябошапки

У випуску новин за 3 березня станом на 19:00 – статистика свідчить, що звичайний грип для людей значно страшніший, ніж коронавірус. Однак українців просять дотримуватись правил гігієни та часто мити руки з милом упродовж 20-30 секунд. Це, запевняють медики, допоможе зменшити шанси зараження. За даними ЗМІ, на позачерговому засіданні Ради можуть звільнити генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Також у випуску: В Росію відтепер можна поїхати лише за наявності закордонного паспорта.