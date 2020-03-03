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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РУСЛАН РЯБОШАПКА
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      Випуск новин за 19:00: Правила для запобігання коронавірусу. Відставка Рябошапки

      Випуск новин -

      У випуску новин за 3 березня станом на 19:00 – статистика свідчить, що звичайний грип для людей значно страшніший, ніж коронавірус. Однак українців просять дотримуватись правил гігієни та часто мити руки з милом упродовж 20-30 секунд. Це, запевняють медики, допоможе зменшити шанси зараження. За даними ЗМІ, на позачерговому засіданні Ради можуть звільнити генерального прокурора Руслана Рябошапку.

      Також у випуску: 

      В Росію відтепер можна поїхати лише за наявності закордонного паспорта.

      8 березня: яка справжня історія цього свята – версії про Клару Цеткін, євреїв та повій
      сьогодні
      Теги: Верховна Рада Новий уряд Руслан Рябошапка Pro новини Випуск новин
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