Выпуск новостей за 19:00: Празднование Дня Независимости. Непогода в мире
В выпуске новостей за 10 августа по состоянию на 19:00 – в Офисе Президента опубликовали план мероприятий, как украинцы будут отмечать День Независимости. Фишечки, которые обещали украинцам раньше – это дети, которые будут принимать участие в торжествах. Стихии атакуют мир. В Китае бушует тайфун, в Индии – наводнения, а над Европой пронесся мощный торнадо.
Также в выпуске:
В Танзании, что на Востоке Африки, взорвался бензовоз. Взрыв был настолько мощным, что унес жизни по меньшей мере 57 человек.
В Запорожье на заправке взорвался газовый баллон, установленный на автомобиле ГАЗ. Произошло все около шести утра, пострадал один человек.
Во дворе старого монастыря на Тернопольщине откопали настоящий клад. В старой прозрачной банке нашли около 6 килограммов польских монет, которые почти 100 лет были спрятаны в земле.
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