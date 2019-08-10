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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Випуск новин за 19:00: Святкування Дня Незалежності. Негода у світі

      Випуск новин 21 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 серпня станом на 19:00 – в Офісі Президента опублікували план заходів, як українці відзначатимуть День Незалежності. Фішечки, які обіцяли українцям раніше – це діти, які прийматимуть участь в урочистостях. Стихії атакують світ. У Китаї вирує тайфун, в Індії бушують повені, а над Європою пронісся потужний торнадо.

      Також у випуску:

      У Танзанії, що на Сході Африки, вибухнув бензовоз. Вибух був настільки потужним, що забрав життя щонайменше 57 людей.

      У Запоріжжі на заправці вибухнув газовий балон, встановлений на автівці ГАЗ. Сталося все близько шостої ранку, постраждала одна людина.

      У дворі старого монастиря на Тернопільщині відкопали справжній скарб. У старій прозорій банці знайшли близько 6 кілограмів польських монет, які майже 100 років були сховані у землі.

      blog_ava
      Іловайський котел: кривавий серпень української історії
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин День Незалежності Офіс Президента Стихійні лиха
      Джерело: 24 канал
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