Випуск новин за 19:00: Святкування Дня Незалежності. Негода у світі

У випуску новин за 10 серпня станом на 19:00 – в Офісі Президента опублікували план заходів, як українці відзначатимуть День Незалежності. Фішечки, які обіцяли українцям раніше – це діти, які прийматимуть участь в урочистостях. Стихії атакують світ. У Китаї вирує тайфун, в Індії бушують повені, а над Європою пронісся потужний торнадо.

Також у випуску:

У Танзанії, що на Сході Африки, вибухнув бензовоз. Вибух був настільки потужним, що забрав життя щонайменше 57 людей.

У Запоріжжі на заправці вибухнув газовий балон, встановлений на автівці ГАЗ. Сталося все близько шостої ранку, постраждала одна людина.

У дворі старого монастиря на Тернопільщині відкопали справжній скарб. У старій прозорій банці знайшли близько 6 кілограмів польських монет, які майже 100 років були сховані у землі.