Выпуск новостей за 19:00: Предвыборная ложь политиков. День "киборгов"

В выпуске новостей за 16 января по состоянию на 19:00 – чем ближе выборы, тем больше спекулируют на болезненных для украинцев темах политики. Журналисты 24 канала вместе с экспертами проследили, кто обманывает больше всего. 16 января в Украине – день памяти легендарных Киборгов, защитников донецкого аэропорта. Они держали оборону аэропорта 242 дня, и вот три года назад в этот день башня упала.

Также в выпуске: Сегодня в 21:00 будет решаться судьба британского премьера Терезы Мэй, Партия лейбористов инициирует голосование за недоверие правительству, так как вчера парламент не поддержал премьерский вариант соглашения о выходе Британии из ЕС.