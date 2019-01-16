Випуск новин за 19:00: Передвиборча брехня політиків. День "кіборгів"

У випуску новин за 16 січня станом на 19:00 – що ближче вибори, то більше спекулюють на болючих для українців темах політики. Журналісти 24 каналу разом з незалежними експертами простежили, хто обманює найбільше. 16 січня в Україні – це день пам'яті легендарних Кіборгів, захисників донецького аеропорту. Вони тримали оборону летовища 242 дні, і от три роки тому цього дня вежа впала.

Такожу у випуску: Сьогодні о 21:00 буде вирішуватись доля британської прем'єрки Терези Мей, Партія Лейбористів ініціює голосування за недовіру уряду, адже вчора парламент не підтримав прем'єрський варіант угоди про вихід Британії з ЄС.