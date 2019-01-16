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      укр
      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Випуск новин за 19:00: Передвиборча брехня політиків. День "кіборгів"

      Випуск новин 6

      У випуску новин за 16 січня станом на 19:00 – що ближче вибори, то більше спекулюють на болючих для українців темах політики. Журналісти 24 каналу разом з незалежними експертами простежили, хто обманює найбільше. 16 січня в Україні – це день пам'яті легендарних Кіборгів, захисників донецького аеропорту. Вони тримали оборону летовища 242 дні, і от три роки тому цього дня вежа впала.

      Такожу у випуску:

      Сьогодні о 21:00 буде вирішуватись доля британської прем'єрки Терези Мей, Партія Лейбористів ініціює голосування за недовіру уряду, адже вчора парламент не підтримав прем'єрський варіант угоди про вихід Британії з ЄС.

      Теги: Новини політики Президентські вибори 2019 Війна на Донбасі Кіборги Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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