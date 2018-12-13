Выпуск новостей за 19:00: Предвыборная реклама. Объединительный собор в Украине

Выпуск новостей за 13 декабря по состоянию на 19:00 – кандидаты в президенты активно осваивают социальные сети, там рекламируют себя, ищут избирателей и рассчитывают на их лайки – не только виртуальные, но и реальные крестики в бюллетенях потом. В Киеве готовятся к Объединительному собору новой украинской церкви, который состоится 15 декабря.

Также в выпуске: Государственное управление делами закупило элитные авто за более чем 600 тысяч долларов каждый, чтобы возить мировых дипломатов по украинским дорогам. В СБУ заявили, что Московский патриархат готовит провокации.