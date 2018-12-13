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      Выпуск новостей за 19:00: Предвыборная реклама. Объединительный собор в Украине

      Выпуск новостей 23 Читати новину українською

      Выпуск новостей за 13 декабря по состоянию на 19:00 – кандидаты в президенты активно осваивают социальные сети, там рекламируют себя, ищут избирателей и рассчитывают на их лайки – не только виртуальные, но и реальные крестики в бюллетенях потом. В Киеве готовятся к Объединительному собору новой украинской церкви, который состоится 15 декабря.

      Также в выпуске:

      Государственное управление делами закупило элитные авто за более чем 600 тысяч долларов каждый, чтобы возить мировых дипломатов по украинским дорогам.

      В СБУ заявили, что Московский патриархат готовит провокации.

      Теги: Выборы Президента 2019 Единая поместная церковь Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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