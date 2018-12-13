Выпуск новостей за 19:00: Предвыборная реклама. Объединительный собор в Украине
Выпуск новостей за 13 декабря по состоянию на 19:00 – кандидаты в президенты активно осваивают социальные сети, там рекламируют себя, ищут избирателей и рассчитывают на их лайки – не только виртуальные, но и реальные крестики в бюллетенях потом. В Киеве готовятся к Объединительному собору новой украинской церкви, который состоится 15 декабря.
Также в выпуске:
Государственное управление делами закупило элитные авто за более чем 600 тысяч долларов каждый, чтобы возить мировых дипломатов по украинским дорогам.
В СБУ заявили, что Московский патриархат готовит провокации.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии