Випуск новин за 19:00: Передвиборча реклама. Об'єднавчий собор у Україні
Випуск новин за 13 грудня станом на 19:00 – кандидати в президенти активно освоюють соціальні мережі, там рекламують себе, шукають виборців і розраховують на їхні лайки – не лише віртуальні, а й реальні хрестики у бюлетенях потім. У Києві готуються до Об'єднавчого собору нової української церкви, який відбудеться 15 грудня.
Також у випуску:
Державне управління справами закупила елітні авто за понад 600 тисяч доларів кожне, аби возити світових дипломатів українськими дорогами.
В СБУ заявили, що Московський патріархат готує провокації.
Джерело: 24 канал
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