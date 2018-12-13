Випуск новин за 19:00: Передвиборча реклама. Об'єднавчий собор у Україні

Випуск новин за 13 грудня станом на 19:00 – кандидати в президенти активно освоюють соціальні мережі, там рекламують себе, шукають виборців і розраховують на їхні лайки – не лише віртуальні, а й реальні хрестики у бюлетенях потім. У Києві готуються до Об'єднавчого собору нової української церкви, який відбудеться 15 грудня.

Також у випуску: Державне управління справами закупила елітні авто за понад 600 тисяч доларів кожне, аби возити світових дипломатів українськими дорогами. В СБУ заявили, що Московський патріархат готує провокації.