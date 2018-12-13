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      Випуск новин за 19:00: Передвиборча реклама. Об'єднавчий собор у Україні

      Випуск новин 22 Читать новость на русском

      Випуск новин за 13 грудня станом на 19:00 – кандидати в президенти активно освоюють соціальні мережі, там рекламують себе, шукають виборців і розраховують на їхні лайки – не лише віртуальні, а й реальні хрестики у бюлетенях потім. У Києві готуються до Об'єднавчого собору нової української церкви, який відбудеться 15 грудня.

      Також у випуску:

      Державне управління справами закупила елітні авто за понад 600 тисяч доларів кожне, аби возити світових дипломатів українськими дорогами.

      В СБУ заявили, що Московський патріархат готує провокації.

      Теги: Президентські вибори 2019 Випуск новин Єдина помісна церква
      Джерело: 24 канал
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