Выпуск новостей за 19:00: Предвыборные турне кандидатов в президенты. Нелегальные заправки
В выпуске новостей за 28 марта по состоянию на 19:00 – больше миллиарда гривен потратили кандидаты в президенты на предвыборные нужды. Однако там редко появлялись расходы на избирательные турне, поэтому их вероятно оплачивали с теневых денег. В Украине прикрыли несколько нелегальных заправок. В частности, сегодня остановили работу трех АЗС на Тернопольщине.
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В Украине отремонтировали 20 отделений полиции.
Источник: 24 канал
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