Выпуск новостей за 19:00: Предвыборные турне кандидатов в президенты. Нелегальные заправки

В выпуске новостей за 28 марта по состоянию на 19:00 – больше миллиарда гривен потратили кандидаты в президенты на предвыборные нужды. Однако там редко появлялись расходы на избирательные турне, поэтому их вероятно оплачивали с теневых денег. В Украине прикрыли несколько нелегальных заправок. В частности, сегодня остановили работу трех АЗС на Тернопольщине.

Также в выпуске: В Украине отремонтировали 20 отделений полиции.

Источник: 24 канал