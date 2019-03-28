Випуск новин за 19:00: Передвиборчі турне кандидатів у президенти. Нелегальні заправки

У випуску новин за 28 березня станом на 19:00 – більше мільярда гривень витратили кандидати в президенти на передвиборчі потреби. Проте там рідко з'являлися витрати на виборчі турне, тому їх імовірно оплачували з тіньових грошей. В Україні прикрили кілька нелегальних заправок. Зокрема, сьогодні зупинили роботу трьох АЗС на Тернопільщині.

Також у випуску: В Україні відремонтували 20 відділків поліції.

Джерело: 24 канал