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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Випуск новин за 19:00: Передвиборчі турне кандидатів у президенти. Нелегальні заправки

      Випуск новин 39 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 березня станом на 19:00 – більше мільярда гривень витратили кандидати в президенти на передвиборчі потреби. Проте там рідко з'являлися витрати на виборчі турне, тому їх імовірно оплачували з тіньових грошей. В Україні прикрили кілька нелегальних заправок. Зокрема, сьогодні зупинили роботу трьох АЗС на Тернопільщині.

      Також у випуску:

      В Україні відремонтували 20 відділків поліції.

      blog_ava
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      Теги: Президентські вибори 2019 Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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