Випуск новин за 19:00: Передвиборчі турне кандидатів у президенти. Нелегальні заправки
У випуску новин за 28 березня станом на 19:00 – більше мільярда гривень витратили кандидати в президенти на передвиборчі потреби. Проте там рідко з'являлися витрати на виборчі турне, тому їх імовірно оплачували з тіньових грошей. В Україні прикрили кілька нелегальних заправок. Зокрема, сьогодні зупинили роботу трьох АЗС на Тернопільщині.
Також у випуску:
В Україні відремонтували 20 відділків поліції.
Джерело: 24 канал
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